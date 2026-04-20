「ドルチェ&ガッバーナ（DOLCE＆GABBANA）」が、「レイバン（Ray-Ban）」とコラボレーションしたアイウェアを発表した。現在、両ブランドの公式オンラインストアで販売しており、5月中旬からレイバンストアおよびレイバン取扱店舗で販売する。【画像をもっと見る】コラボでは、レイバンの「シューター（Shooter）」と「アウトドアーズマンII（Outdoorsman II）」をドルチェ&ガッバーナが再解釈。アーカイヴのエレメン