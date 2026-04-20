ドルチェ&ガッバーナとレイバンがコラボ　シューターとアウトドアーズマンIIを発売

「ドルチェ&ガッバーナ（DOLCE＆GABBANA）」が、「レイバン（Ray-Ban）」とコラボレーションしたアイウェアを発表した。現在、両ブランドの公式オンラインストアで販売しており、5月中旬からレイバンストアおよびレイバン取扱店舗で販売する。

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コラボでは、レイバンの「シューター（Shooter）」と「アウトドアーズマンII（Outdoorsman II）」をドルチェ&ガッバーナが再解釈。アーカイヴのエレメントを取り入れたシューターはヴィンテージデザインをオマージュし、マザーオブパールのブローバーやシガレットホルダーをデザイン。両ブランドのロゴをあしらったティアドロップレンズは、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー、イエローの全5色を展開する。価格は9万1960円。

アウトドアーズマン IIは余白を活かしたメタル構造で、コンテンポラリーかつタイムレスなデザイン。ミラーレンズのオプションを用意し、ブルー、パウダーピンク、ベージュ、ブラウン、グリーンの全5色を揃える。価格は9万5260円。

◾️ドルチェ&ガッバーナ：公式オンラインストア