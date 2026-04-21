「昔からずっと思っていましたが…」元Jリーガーの鄭大世氏はその言葉に続けて「やはり日本代表監督は日本人がやるべきです」と断言した。「その国の文化を理解しているから、選手たちの心も汲み取りやすい。その点、森保（一）監督のマネジメントは素晴らしいです。メンバー外の選手一人ひとりに頭を下げに行く話も聞きますしね。そういう人間的な部分は大事です」Jリーグだけでなく海外リーグでもプレーした自身の経験上、「