『愚か者の身分』などを手がけた株式会社TBSホールディングス傘下の制作会社THE SEVENとウォルト・ディズニー・ジャパンが、実写ドラマシリーズの複数年にわたる共同開発契約を締結したことが発表された。 参考：山田裕貴「誰一人として欠けてほしくない」『ちるらん』座談会で見えた絆と“魂（コン）” 本提携は、日本が誇る豊かな物語を、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共