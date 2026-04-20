スターバックス新作「チラックス ソーダ」登場♡爽やか果実でリフレッシュ

スターバックスから、昨年大好評だった「チラックス ソーダ」が今年も登場。フルーツのジューシーさと炭酸の爽快感、そしてシトラスの香りが重なり、気分を軽やかに整えてくれる一杯です。進化したストロベリーと爽やかなゆずシトラス、どちらもこれからの季節にぴったりのリフレッシュドリンク♡日常に小さな“チル時間”を取り入れてみませんか？

果実感アップでさらに贅沢に

「チラックス ソーダ ストロベリー」は、今年ストロベリー果肉を増量し、よりフルーティーで満足感のある味わいへ進化。

甘酸っぱい果肉と爽やかなソーダ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップの軽やかな香りが重なり、ひと口ごとにリフレッシュ感が広がります。

一方、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮にグレープフルーツとオレンジを合わせた爽やかな一杯。果肉の食感がアクセントとなり、香りと味わいに奥行きをプラスします。

※ゆず果肉・果汁5%未満

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気分で選べるカスタマイズ提案

今年は“今日の気分で楽しむ”カスタマイズも注目ポイント。

・REFRESH：ゆずシトラス＋チャイシロップ

スパイスがアクセントになり、すっきりとした後味に。

・RELAX：ストロベリー＋ブラックティー変更＋ホワイトモカシロップ

まろやかでやさしい甘さが広がる癒しの一杯。

・MOOD UP：ゆずシトラス＋エスプレッソ

柑橘とコーヒーの意外な組み合わせで気分もアップ♪

その日の気分やシーンに合わせて、自分らしい一杯を楽しめます。

商品詳細と価格をチェック

チラックス ソーダ ストロベリー／チラックス ソーダ ゆずシトラス



Tallサイズ 価格：持ち帰り579円／店内590円／Grandeサイズ 価格：持ち帰り624円／店内635円／Venti®サイズ 価格：持ち帰り668円／店内680円

また、4月22日（水）～4月23日（木）は「Starbucks® Rewards」会員限定で先行販売も実施。ひと足早く楽しめるチャンスです。

発売日：2026年4月24日（金）

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

※ソーダをティー（ブラック／パッション）に変更可能

心ほどける“チル時間”を♡

フルーツの甘みと炭酸の爽快感、そしてふわっと広がるシトラスの香りが魅力の「チラックス ソーダ」。忙しい日常の中でも、ひと口で気分を切り替えられるような特別な一杯です。

その日の気分に寄り添うカスタマイズで、自分だけの楽しみ方を見つけてみてください♡これからの季節、毎日のご褒美ドリンクとしてぜひ取り入れてみて♪