20日午後4時53分ごろに北海道・東北地方で発生した最大震度5強の地震で、全線で運転を見合わせている山形新幹線について、JRは運転再開の見込みを午後8時半ごろから午後9時ごろに変更しました。理由については「線路設備の確認に時間がかかっているため」と説明しています。