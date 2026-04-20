4月19日（日）、中山芝2000mを舞台に行われたクラシック3冠初戦皐月賞・G1。13年ぶり無敗馬不在＆重賞9頭が参戦という実力伯仲の好メンバーが揃った。確固たる逃げ馬不在で迎えたレースは、ホープフルS・G1覇者ロブチェンが先手を奪うことに。前半の1000mを58秒9という早めのペースで逃げる中、直線では2番手につけたリアライズシリウスとの壮絶な叩きあいに。最後は4分の3馬身突き放し、見事1冠目を勝ち取った。また、従来の中山