沿岸への津波到達が観測されました。宮古で20日午後5時21分に40cmで、津波は上昇中のため、今後さらに高くなる見込みです。第1波を観測してから最大波が到達するまで数時間かかることがあります。画面に表示された津波の高さは、今後さらに高くなることもあるため、決して海岸や川の様子を見に行かないでください。場所によっては、観測点で記録された津波よりもさらに大きな津波が到達しているおそれもあります。