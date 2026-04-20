グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。食物アレルギーについてつづった。橋本は「アレルギーひどくて、花粉かな〜？と思いつつ、しっかり検査したら、好きな食べ物たちが、かなりのアレルギーと知りとっっっても絶望した3月」と報告。中でもショックだったというのが「牛肉アレルギー」で、「焼肉だいすきだったのに、牛肉アレルギーだったのが一番絶望した笑」と記した。そして「小麦粉