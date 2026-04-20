2026年2月27日、モデルのSUMIREが、弟・佐藤緋美とのツーショットをInstagram上に投稿した。二人は「GLOBAL WORK」の新ビジュアルに起用されたのだ。同ブランド2005年と2006年ビジュアルには、二人の両親である浅野忠信とCharaが起用された。両親から子どもたちへ、ブランドの精神が受け継がれ、姉弟はそれぞれの個性をにじませる。姉とのツーショットに限らず、父とのツーショット、スリーショットというように、佐藤緋美は