料理研究家の桜井奈々が19日に自身のアメブロを更新。ノープランで訪れた東京ディズニーランドでの新たな発見や、その後の夕食についてつづった。この日、桜井は「ノープランディズニー！」と、普段はアトラクションメインのためなかなか行かないという場所を訪れたことを報告し「こーんな吊り橋あったり！こーんな景色見られたり！」と写真を公開。「こんな楽しい島を知らずに数十年ランドに来ていたのか」と驚きをつづった。続け