料理研究家・桜井奈々、ノープランで訪れたTDLで新たな発見「こんな楽しい島を知らずに」

料理研究家の桜井奈々が19日に自身のアメブロを更新。ノープランで訪れた東京ディズニーランドでの新たな発見や、その後の夕食についてつづった。

この日、桜井は「ノープランディズニー！」と、普段はアトラクションメインのためなかなか行かないという場所を訪れたことを報告し「こーんな吊り橋あったり！こーんな景色見られたり！」と写真を公開。「こんな楽しい島を知らずに数十年ランドに来ていたのか」と驚きをつづった。

続けて「イカダに乗って 地図をもらってイカダで移動」したことを明かし「トムソーヤ島」での冒険感を説明した。

また、島での体験について「思った以上に広い！思った以上に、、とても楽しい 小学生男児には最適でした！！！！」と大満足の様子でコメント。「考え方次第でまだまだ色々な楽しい時間に出会えそうです」と新たな楽しみ方を発見したことを明かした。

さらに、同日の夜に更新したブログでは「スーパーに行ったら、、まるで霜降りお肉のようなマグロに出会えて、、しかも、、お得 これは運命」と報告し、購入したマグロや食卓の写真を公開。最後に「手抜き炸裂でした でも豚汁あればOK！！ごちそうさまでした！！！」とつづった。