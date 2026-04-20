介護業界の人材不足を解消するため、大手介護支援企業とスキマバイトサービスの運営企業が業務提携を発表しました。介護・医療分野の人材事業などを展開する「ベネッセキャリオス」と、“スキマバイトサービス”を運営する「タイミー」は20日、戦略的業務提携に向けた基本合意を締結しました。介護業界では人材不足が深刻化する中、スポットワークの需用が高まっていて、清掃や介護補助など無資格者でも可能な業務の募集が広がって