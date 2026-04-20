レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」が登壇。グループのコンセプトにちなんだスパークリング開栓式では、フライングしてワインが開栓してしまうハプニングがあった。【写真】スパークリング開栓をフライングし大焦りの松田シャルドネ創太郎「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピ