ワインがテーマの新歌謡グループ「SHiZUKU」、お披露目会でハプニング
レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」が登壇。グループのコンセプトにちなんだスパークリング開栓式では、フライングしてワインが開栓してしまうハプニングがあった。
【写真】スパークリング開栓をフライングし大焦りの松田シャルドネ創太郎
「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング卓史、古川カベルネ卓人の5人。名前に付けられたのは、それぞれの“担当品種”となる。
グループのコンセプトにちなんだスパークリング開栓式では、一斉に開けるべくメンバーそれぞれがスパークリングワインを手に準備。その中で、松田が手にしていたスパークリングワインがフライングで一気に噴出してしまい床にぶちまけてしまうハプニングが起こった。会場は驚きに包まれたが、松田が恥ずかしそうにうなだれる様子に笑いが起こった。
予備で用意されていたスパークリングワインに差し替えられ、気を取り直して開栓式を行った5人。開栓式後には、ワインソムリエの資格をもつ石田が、勢いよく開栓したのは鮮度が良いからだと説明。さっそくチームワークを見せた。予想外に噴き出す泡とともに勢いをつけたお披露目会となった。
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。
【写真】スパークリング開栓をフライングし大焦りの松田シャルドネ創太郎
「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング卓史、古川カベルネ卓人の5人。名前に付けられたのは、それぞれの“担当品種”となる。
予備で用意されていたスパークリングワインに差し替えられ、気を取り直して開栓式を行った5人。開栓式後には、ワインソムリエの資格をもつ石田が、勢いよく開栓したのは鮮度が良いからだと説明。さっそくチームワークを見せた。予想外に噴き出す泡とともに勢いをつけたお披露目会となった。
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。