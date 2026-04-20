プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」のオフィシャルチーム「ＬＩＦＵＬＬＡＬＴ‐ＲＨＹＴＨＭ（ライフルアルトリズム）」は２０日、メンバーのＧＯさんが亡くなったことを報告した。株式会社ＬＩＦＵＬＬの公式サイトやＸ（旧ツイッター）で「弊社チームに所属ＧＯの逝去に関するお知らせ」と題し、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『ＬＩＦＵＬＬＡＬＴ‐ＲＨＹＴＨＭ（ライフルアルトリズ