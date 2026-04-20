プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」のオフィシャルチーム「ＬＩＦＵＬＬ ＡＬＴ‐ＲＨＹＴＨＭ（ライフル アルトリズム）」は２０日、メンバーのＧＯさんが亡くなったことを報告した。

株式会社ＬＩＦＵＬＬの公式サイトやＸ（旧ツイッター）で「弊社チームに所属 ＧＯの逝去に関するお知らせ」と題し、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『ＬＩＦＵＬＬ ＡＬＴ‐ＲＨＹＴＨＭ（ライフル アルトリズム）』に所属するＧＯが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました。生前のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。

「あまりに突然の訃報に、チームメンバー・スタッフ一同もいまだ現実を受け止めきれず深い悲しみに暮れております」とつづり、「ＧＯは唯一無二の感性と情熱で、ＬＩＦＵＬＬ ＡＬＴ‐ＲＨＹＴＨＭの支柱として多大なる貢献をしてくれました。彼が奏でてきたリズムは、これからも私たちの心の中で鳴り止むことはありません」と故人への思いを記した。

「なお、葬儀につきましては、ご遺族の意向により近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物、ならびに弔問の儀につきましては、固くご辞退申し上げます」と説明。

「また、ご遺族・チームメンバーの心中をお察しいただき、詳細に関する問い合わせや過度な詮索、ＳＮＳ等での憶測による投稿等は厳にお控えいただきますようお願い申し上げます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。

Ｄリーグのチームプロフィルによると、ＧＯさんは１９８７年６月２３日生まれ。北海道旭川市生まれで、埼玉県狭山市で育つ。小学生のとき友達に借りたＤＡ ＰＵＭＰのＣＤに衝撃を受け、ソウルやＲ＆Ｂなどの多様な音楽ジャンルに興味を持つように。高校生からストリートダンスを始め、大学卒業後は消防官として働きながらダンスを続けていたが、３０歳を目前に”もっと踊りたい”と思い退職。本格的にダンサーとしてのキャリアをスタートさせ、２３‐２４年ＳＥＡＳＯＮよりＬＩＦＵＬＬ ＡＬＴ‐ＲＹＴＨＭに加入した。