タレントのゆうちゃみが２０日、都内で行われた優れた建設職人を表彰する「第２回ＨｉＫＯＫＩＢＵＩＬＤＥＲ’ＳＳＰＩＲＩＴＡＷＡＲＤ」の授賞式に、ヒロミと出席した。ゆうちゃみはこの日、高身長が映えるカーキのドレス姿で登場しエレガントなオーラを放った。建設職人については「繊細な部分を自分でこだわって作業していくのがかっこいい。集中力とかも憧れます」と尊敬のまなざし。続けて「ＳＮＳとかでギ