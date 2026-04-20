個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社・東京都新宿区）は、今年４月に私立高校へ入学した新高校１年生の保護者４５０人を対象に「私立高校無償化に関する実態調査」を実施し、２０日に発表した。「私立高校無償化制度がなかった場合、お子さまの進学先は変わっていたと思いますか」という問いには、「同じ私立に進学したと思う」が５２・７％で過半数を占めた一方、「公立に進学