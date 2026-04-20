◇米男子ゴルフツアーRBCヘリテージ最終日（2026年4月19日サウスカロライナ州ハーバータウン・リンクス＝7243ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、55位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は70で回り、通算3アンダーで60位だった。首位スタートのマシュー・フィッツパトリック（31＝英国）が70で回り、18アンダーで並んだスコッティ・シェフラー（29＝米国）とのプレーオフを制した。今季ツアー2勝目、通算4勝