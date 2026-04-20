KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Life、Assurant Japanは、「povo 認定中古スマホ」の提供を開始した。スマートフォンの高機能化や価格上昇を背景に、高品質な中古スマホへの需要に対応する。 「povo 認定中古スマホ」は、すべてpovo対応機種。最大48項目の機能検査に加え、データ消去、クリーニング、消毒が実施された端末が届けられる。端末の状態はA（美品）、B（良品）、C（可）の3段階で