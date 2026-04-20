児童生徒の学力、学習状況を把握するための全国学力テストが20日、石川県内で始まりました。全国学力テストは小学6年生と中学3年生を対象に、文部科学省が毎年実施しているものです。石川県では、小学校188校、中学校84校を対象に実施され、約1万8000人がテストに臨みます。初日の20日は、中学3年生で3年ぶりとなる英語科目が実施され、オンラインで出題・解答するCBT方式が導入されています。 また、今月23日に小学生6年生の