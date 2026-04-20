【漫画】本編を読む入園、入学や新学期で新しい友達との出会いに心弾ませる子どもたちを見守る一方で、親は幼稚園や学校行事の運営など担うPTAへの参加が課せられる。『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』（CHIHIRO/KADOKAWA）は、初めての幼稚園PTAで手痛い洗礼を受けた母親の姿を、著者のCHIHIRO氏の経験をもとに描いたコミックだ。主人公で専業主婦のひまりは春から年少さんになる息子と、会社員の