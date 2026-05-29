北海道旭川市で、女子高校生を橋から落下させて殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、事件の発端のSNS投稿を女に知らせた当時16歳の少女が「女を止めたらまた怒ると思った」などと証言しました。【写真を見る】「止めたらまた怒ると思った」当時16歳少女が証言事件の発端のSNS投稿を内田被告に知らせ監禁に関与旭川女子高校生殺害・内田梨瑚被告の裁判内田被告は初公判で殺人などは否認内田梨瑚被告（23）は、おとと