ボルボ EX30｜Volvo EX30 世代の異なるクルマ好き2人は、EX30のデザインをどう評価？ 嶋田「ごっちゃんは、EX30に初めて乗るんだっけ？」後藤「初めてですね！ デザイン的にも気になっている一台だったので楽しみですよ。しかも今回は雪上試乗。スウェーデン仕込みの最新BEVで雪道を走れるなんて、楽しい会になりそうですね！」嶋田「それで新潟県は妙高までやってきたわけだけど、どう？ 雪なくない？」後藤「……で