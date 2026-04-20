歌手の松山千春が１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。マネジャーとのわんこそば食い“競争”に敗れたことを明かした。松山は開催中の「デビュー５０周年記念松山千春コンサート・ツアー２０２６春」のために１３日に盛岡入りしたという。「これ、盛岡といったらわんこそばしかない、っていうんでな。俺は大好きだから。わんこそば、