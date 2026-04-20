中東情勢の緊迫化で世界経済が揺れる中、今年3月に高市首相が初訪米。トランプ大統領との首脳会談でイラン情勢の打開へ親密な連携を印象づけ、国内外から称賛を浴びる一方で、トランプ氏と握手した後に飛び込むようにハグをしたり、ロックバンド「X JAPAN」の曲に合わせて踊る写真が掲載され、「媚びている」との批判も渦巻いている。訪米に同行した内閣参与・飯島勲氏が間近で見たウラ側とは。ジャーナリストの小倉健一氏が聞いた