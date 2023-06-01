4月19日未明、京都府舞鶴市の市道で男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で警察は24歳の男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、舞鶴市の会社員・水上豪容疑者（24）です。 警察によりますと、水上容疑者は19日午前3時すぎ、舞鶴市伊佐津の信号のある交差点で軽乗用車を運転中に大阪府堺市の自営業の３６歳男性をはねて死亡させたうえ、現場から逃走した疑いがもたれています。 男性は病院へ搬送されました