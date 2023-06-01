ブンデスリーガ第30節が19日に行われ、フライブルクとハイデンハイムが対戦した。前節終了時点で11勝7分11敗を記録し、勝ち点「40」を積み上げているフライブルクは、現在8位につけている。ブンデスリーガでは上位陣との勝ち点差を広げられつつあるが、ヨーロッパリーグ（EL）では準決勝進出を果たすなど、チーム状態は決して悪くない。今節は、ここまで勝ち点「19」の獲得にとどまり、ブンデスリーガで最下位に沈むハイデン