そろそろ雰囲気を変えたい……と思っている40・50代に、「ネオウルフ」がおすすめです。軽やかさと上品さを両立させたヘアスタイルで、大人のイメージチェンジにぴったり。動きのあるレイヤーが顔まわりをすっきりと見せてくれるので、若見えも叶いそうです。大人女性に似合う「ネオウルフ」を早速チェックしていきましょう。 40・50代におすすめのネオウルフ 透明感のあるカラーでナチュラルに仕上げ