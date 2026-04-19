こりゃ若見えかもーー！【40・50代のイメチェン】に推したい♡「ネオウルフ」

そろそろ雰囲気を変えたい……と思っている40・50代に、「ネオウルフ」がおすすめです。軽やかさと上品さを両立させたヘアスタイルで、大人のイメージチェンジにぴったり。動きのあるレイヤーが顔まわりをすっきりと見せてくれるので、若見えも叶いそうです。大人女性に似合う「ネオウルフ」を早速チェックしていきましょう。

40・50代におすすめのネオウルフ

透明感のあるカラーでナチュラルに仕上げたネオウルフ。ウルフヘア特有のレイヤーカットで毛先に自然な動きが生まれ、軽やかな印象を引き出します。きちんと感もあるヘアスタイルなので、カジュアルなだけでなく、フォーマルやオフィスといった、きちんと感が求められるシーンでも上品に馴染みます。旬を取り入れつつも大人らしいきちんと感もほしい、40・50代にぴったりかも。

大人が無理なくイメージチェンジできる

こちらは、暗髪のネオウルフ。重く見えがちな暗髪も、ネオウルフなら軽やかな雰囲気に仕上がりそうです。トップにボリューム感を演出できるので、ペタンコ髪になりがちな大人女性にもぴったり。春らしい空気感をまとって、無理なくイメージチェンジできそうです。

小顔効果のあるネオウルフで若見え

こちらのネオウルフは、ふんわりとしたトップと襟足のくびれでメリハリのあるスタイリッシュな印象。立体感のあるヘアスタイルが小顔効果を高めてくれそうです。顔まわりにしっかりとレイヤーが入っていて、気になるフェイスラインもカバーしてくれるはず。若見えを狙う大人女性にもおすすめです。

トレンド感と上品さを両立

こちらは、明るめのカラーとエアリーな仕上がりが春にぴったり。髪のボリュームに関する悩みを自然にカバーしながら、毛先の軽さが抜け感をつくっています。程よい重さを残しているため、カジュアルすぎず、上品な雰囲気もキープ。トレンド感と上品さを両立させた、大人に似合うネオウルフです。

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※こちらの記事では@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri