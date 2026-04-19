デ・ゼルビ監督がトッテナムの選手と三笘薫のゴールを賞賛イングランド・プレミアリーグのトッテナムは現地時間4月18日、リーグ第33節でブライトンと対戦し、2-2で引き分けた。試合後にロベルト・デ・ゼルビ監督は「我々は試合に勝つに値した。選手のパフォーマンスを誇りに思う」と選手を称えた。教え子でもあるMF三笘薫のゴールにも「信じられないほど」と賛辞を送っている。トッテナムは前半39分にDFペドロ・ポロのゴールで