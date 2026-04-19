元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が19日までに自身のSNSを更新。「サンリオキャラクターズ当りくじ」で1等を一発で引き当てたことを報告した。18日からサンリオショップやコンビニで始まった「サンリオキャラクターズ当りくじ」。柏木は「運試しで1回だけやったサンリオくじ！キャリーケース当たっちゃったよ！！！」と1等のキャリーケースを当てたことを報告。サンリオのキャラクターがデザインされたピンクのキャリーケー