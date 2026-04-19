◇プロ野球パ・リーグ日本ハム-西武(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武の平良海馬投手が今季4試合目で初の自責点がつきました。平良投手は初回を3者凡退、2回はヒットとフォアボールでランナー1塁2塁とされますが後続を抑え、無失点で切り抜けます。しかし4点の援護を受けた3回、1アウトから水谷瞬選手にツーベースを打たれると、2アウト後、レイエス選手に153キロのツーシームをライトへ打たれ、ランナーがホームへ生還。1