『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した逢田珠里依指原莉乃プロデュースの第3弾アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依（あいだ・じゅりい）ちゃんが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』にグラビアデビューから1年たたずしてはや4度目の登場！いつもより近くに感じられる、そんなグラビアをお届け。【写真】逢田珠里依のグラビア＊＊＊【やりたいことをどんどん口にしよう】――今回の撮