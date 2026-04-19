

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した逢田珠里依





指原莉乃プロデュースの第3弾アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依（あいだ・じゅりい）ちゃんが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』にグラビアデビューから1年たたずしてはや4度目の登場！ いつもより近くに感じられる、そんなグラビアをお届け。

【写真】逢田珠里依のグラビア

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【やりたいことをどんどん口にしよう】

――今回の撮影テーマは「彼女との小旅行」でした。

逢田 こういう設定があるグラビア撮影は初めてで。車の助手席に乗ったり、古民家からリゾートホテルに行ったり。ベタな小旅行デートができて楽しかったです。初めてといえば、寒い時期の撮影も初だったので新鮮でした！

――冷たい風が吹く海岸での撮影。お気に入りの夏曲をかけながら、「サマー！」と叫んで奮い立たせていたのが印象的でした。

逢田 叫んで頑張りました（笑）。「冬の期間のグラビアって、皆さんどうやって撮影しているんだろう？」と疑問に思っていたんですが、ようやく謎が解けました。気合いだったんですね。

――（笑）。昨年12月以来の登場でしたが、この間に成人式を迎えましたね。

逢田 はい。中学の同窓会に行きました！ メイク禁止の女子校だったので、みんな晴れ着姿でメイクもバッチリだと、会っても一瞬誰かわからなくて（笑）。でも、それで大人になったんだなぁと感じました。

――逢田さんのグラビアを見た同級生はいました？

逢田 ありがたいことに、いました（笑）。先生も「コンビニで見ましたよ」と言ってくださって。やっぱり雑誌の表紙という目標を掲げて良かったなと思いました。

――それ以外に、この間で変わったことは？

逢田 ワンちゃんを飼い始めまして。お仕事の後はメンバーと寄り道するタイプだったんですが、真っすぐ家に帰るようになっちゃいました（笑）。わが家の「くうちゃん」が生活の中心です。

――名前の由来は？

逢田 自分が好きなものを考えたときに、空が頭に浮かんで「空ちゃん」になりました。あとは「いっぱい食べて育ってほしい」という願いを込めています。

――「食うちゃん」ってこと？

逢田 実はそうなんです（笑）。メロメロですが、厳しくしつけてます！ たぶん、私が叱るイメージってあまりないと思いますが、外に出かけるときに言うことを聞かないとこのコが危ないので！

――立派な心がけです。そして先月、≒JOY（以下、ニアジョイ）は初となる日本武道館公演を遂げました。

逢田 毎日が特訓で、武道館を味わうというよりも「やり切れた」という感覚が大きかったです。360度ステージを包んでいただいたペンライトの光は、もうずっと忘れられないです。

――「意外と当日は緊張しなかった」とか。

逢田 練習量のおかげもあったと思うんですが、やっぱりこの1年間で、アイドルとしての自分に自信がついてきたからかもしれないです。逢田珠里依という人間は全然まだまだなんですけど、いちアイドルやニアジョイとしては、何かが見えてきた気がして。

――いい変化ですね。

逢田 どんどん先を目指してもいいんだと思えるようになりました。ニアジョイは現実主義といいますか、大きな夢を言わないコが多いんですが、今は自分も含めて「やりたいことをどんどん口にしよう」という雰囲気があります。

――では、逢田さんがこれからやりたいことは？

逢田 たくさんあります（笑）。例えば「雑誌でこのカメラマンさんに撮っていただきたいな」とか、「憧れの方と一緒にお仕事ができるように」とか。グラビアを始めたこの1年を振り返って、挑戦を決めると「自分の中に眠っている夢」が出てくると気づいたので、今年も止まらずに活動していきたいです。

――願望って、意識していないと意外と忘れちゃいますよね。

逢田 そう思います！ 日記に書き残すべきだと思うんですが、三日坊主な人間なので全然続かなくて（笑）。でも、「残す」でいうと、「20歳の自分」をいろんな場所に残せるようにしたいです。

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●逢田珠里依（あいだ・じゅりい）

2005年9月13日生まれ 東京都出身

◯指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）のメンバー。4thシングル『電話番号教えて！』 が発売中。

公式X【@aida_jurii】

公式Instagram【@aida_jurii__】

取材・文／アオキユウ（short cut） 撮影／細居幸次郎