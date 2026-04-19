1951年発売の「ココアシガレット」や、1982年発売の「ヤッター！めん」など懐かしいお菓子がズラリ。 【写真を見る】客が途絶えない名古屋の駄菓子屋さん “昭和100年”の去年オープン 30年で店舗数9分の1に減少…なぜ今子どもが殺到？ そんなお菓子を楽しそうに買っていく子どもたち。そう、ここは駄菓子屋さんです。 約30年前は全国に5万軒以上あった駄菓子屋さんも、コンビニなどの普及で約9分の1に減少。2021年