19日午前10時55分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の市原市、東京都の東京世田谷区、神奈川県の横浜中区、横浜磯子区、横浜金沢区、川崎中原区、それに川