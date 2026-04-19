Netflixで4月2日から配信され大ヒット中の同名原作漫画の実写化ドラマ『九条の大罪』。日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で2週連続1位を獲得するなど、大きな反響を呼んでいる。原作者は漫画『闇金ウシジマくん』でおなじみの真鍋昌平氏で、柳楽優弥（36）演じる主人公・九条間人は、半グレやヤクザなど、きな臭い依頼人ばかりを扱う弁護士。世間からは“悪徳弁護士”と呼ばれながらも、松村北斗（30）演じる東大法学部卒