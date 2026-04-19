本日4月19日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに志尊淳、長濱ねるが登場！日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分放送）で主人公・韓国財閥の御曹司役を演じている志尊は、同い年で大親友の京本大我と同作で念願のドラマ初共演。「大我って、現場でマイペースなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて…」と、メンバーも知らない京本の意外