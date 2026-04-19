ソフトバンクの杉山がみずほペイペイドームで左手骨折後初めて取材に応じた。11日の日本ハム戦後、自らの投球へのふがいなさからベンチを殴打。チーム全体に愚行を謝罪したと明かし「大変申し訳ないと思ってます。信頼をもう一回、一からというところです」と神妙に話した。小久保監督からは「自分のやったことの重大さに気づいてくれ」と伝えられたという。昨季はセーブ王に輝いたが、今季は7試合登板で0勝1敗4セーブ、防御率