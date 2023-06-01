バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[ラファエル ホダル] 1 - 2 [アルトゥール フィス] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第6日がスペイン バルセロナで行われ、男子シングルス準決勝で、ラファエル ホダルと第9シードのアルトゥール フィスが対戦した。 第1