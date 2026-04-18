モデル、女優の谷まりあ（３０）が、５回目の京都での花見を報告し、京都愛をＳＮＳでつづっている。「今年ももちろん京都の桜を見に行きました振り返ったら今年で５回目の京都でのお花見です。京都愛が増え続けるばかりです」と満開の桜のもとで撮影した着物姿の写真を公開。「今年は訪れた日の前日に嵐のような雨の日だったらしく少し散り始めの桜でしたが、散ってしまった桜も道を桜みちにしてくれてるかのようでとても美