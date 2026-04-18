プレミアリーグ 25/26の第33節 ブレントフォードとフラムの試合が、4月18日20:30にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはロドリゴ・ムニス（FW）、アレックス・イウォビ（FW）、エミール・スミスロ