「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）ヤクルトが２−３の九回に逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回に、巨人の守護神・マルティネスから２点を奪った。打線は０−１の三回、オスナが中犠飛。２点を追う七回にはサンタナが押し出し四球を選び１点差に迫った。先発の奥川は７回６安打３失点。三回に佐々木に、六回にダルベックにソロ本塁打を浴びた。