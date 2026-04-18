ジュビロ磐田は４月18日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第11節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。２−１で勝利した。この一戦で劇的な決勝ゴールを決め、チームに勝点３をもたらしたのが、71分から交代で投入された佐藤凌我だった。１−１に追いついて迎えた90＋８分、ヤン・ファンデンベルフのロングパスを前線で上手くトラップしてペナルティエリア内に侵入したグスタボ・シルバのパスをボックス