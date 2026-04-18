「最後まで諦めずに…」劇的逆転弾で磐田を３連勝に導いた27歳FW。強い覚悟で決めた一撃「あれが無かったら自分に価値は無い」

「最後まで諦めずに…」劇的逆転弾で磐田を３連勝に導いた27歳FW。強い覚悟で決めた一撃「あれが無かったら自分に価値は無い」