2025年7月3日、人里離れた峠道でガリガリに痩せた猫が保護されました。片目の眼球が飛び出し、鼻からは血が…交通事故に遭って瀕死状態でした。通勤途中、その猫に目が留まったInstagramユーザー・アズエスミさん（@azethmi）は、あわてて車を止め、猫のもとへ。それが、推定1歳の女の子「桜猫（さくらねこ）」ちゃんとの出会いでした。【写真】保護時、生死をさまよう状態だった猫さん「ね、猫か！？」 運転中、目に飛び