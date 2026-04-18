幼稚園を名乗る一本の電話から、5歳男児は姿を消した。身代金要求、逆探知、そして現行犯逮捕――だが事件はすでに最悪の結末を迎えていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）犯人は元俳優。なぜ彼は誘拐し、命を奪ったのか。日本中を震撼させた事件の全貌に迫る。昭和39年に起きた「身代金誘拐事件」の逮捕劇を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写