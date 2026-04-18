新幹線の車内では、座席の使い方や物音をめぐって乗客同士のトラブルに発展することもある。長時間の移動となるため、わずかな行動が周囲のストレスにつながる場面もあるだろう。都内に住む佐藤亜希さん（仮名・30代）は、東京発新大阪行きの新幹線に乗車した際、乗客同士の緊張感高まるトラブルに遭遇したという。激しいタイピング音とリクライニングで張り詰めた空気にある月曜日の朝、仕事のため大阪へ向かう途中だった。「車内